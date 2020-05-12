2020-05-12T15:18:22+03:00
Общество

В течение недели в некоторых районах Удмуртии возможны заморозки

Рассказываем о погоде на ближайшие дни
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В некоторых районах Удмуртии в течение недели возможны заморозки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Так, ночные температуры опустятся до +2…+7 градусов, заморозки ожидаются в ночь на 15 мая. Ближайшей ночью и в ночь на 16 мая ожидаются интенсивные дожди.

13 мая дневная температура составит +18…+23 градуса, а к пятнице 15 мая понизится до +11…+16 градусов. При этом на неделе ожидается усиление ветра с порывами 12-14 м/с

По предварительному прогнозу в выходные дни температурный фон сильно не изменится.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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