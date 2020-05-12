2020-05-12T18:49:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?

В регионе началась поэтапная отмена ограничительных мер
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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С 14 мая в Удмуртии разрешат работать некоторым предприятиям. О поэтапном снятии ограничительных мер заявил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире.

Уже с четверга откроются объекты розничной торговли, включая магазины непродовольственных товаров. Исключение составляет Ижевск и поселок Новый в Воткинском районе. При этом в столице Удмуртии разрешат работать магазинам площадью не более 400 квадратных метров и с отдельным входом с улицы.

- Условия работы – одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра, - добавил Александр Владимирович.

Глава республики также отметил, что режим самоизоляции продолжается для людей, входящих в группу риска: с хроническими заболеваниями, старше 65 лет и беременных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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