2020-05-12T16:34:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин сняли с двух районов Удмуртии

Ограничительные меры ввели почти месяц назад
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
Изменить размер текста:

В Граховском и Алнашском районах Удмуртии с 12 мая сняли карантин, введенный из-за распространения коронавируса. Об этом написал глава республики Александр Бречалов в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

- С сегодняшнего дня в Граховском районе карантин снят. Три теста на коронавирус у контактных лиц дали отрицательный результат, - написал глава региона.

Такой же ответ последовал и на вопрос о снятии ограничительных мер в Алнашском районе.

Напомним, карантин в районах был введен 16 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Еще в одном населенном пункте Удмуртии ввели карантин из-за коронавируса.

- Как контролируются границы в период карантина и что проверяют у въезжающих в Ижевск? Мы выяснили, когда образуются самые большие пробки и кого без вопросов пускают в город.

- В двух больницах Удмуртии снят карантин.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая
Будут ли получать зарплату жители Удмуртии, которые не вышли на работу 12 мая
11 мая в Ижевске составили 14 протоколов о нарушении режима самоизоляции
С 1 мая предприниматели Удмуртии могут подать документы в налоговую для получения субсидии
Троих руководителей предприятия в Ижевске осудят за денежные махинации
В течение недели в некоторых районах Удмуртии возможны заморозки
Карантин сняли с двух районов Удмуртии
С 12 мая медработникам в Удмуртии начнут выдавать продуктовые наборы
Смертельное ДТП произошло в выходные на трассе Удмуртии
В центре Ижевска отключат горячую воду на две недели
Сбор смета и мойка ограждений: какие работы проведут городские службы Ижевска 12 мая?
Глава Ижевска рассказал, как будут работать детские сады города
Более миллиона рублей похитили мошенники в Удмуртии за праздники
Капитан баскетбольной команды из Ижевска покинул клуб
На площади у Михаило-Архангельского собора в Ижевске вандал сломал пасхальное яйцо
По состоянию на утро 12 мая в Удмуртии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Бешеный кот напал на жителей Удмуртии
Из-за коронавируса младенцев в Удмуртии осматривают на дому
Опасную свалку биологических отходов нашли в Удмуртии