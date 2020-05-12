Карантин сняли с двух районов Удмуртии

12 Май 2020 2020-05-12T16:34:52+03:00

Ограничительные меры ввели почти месяц назад

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В Граховском и Алнашском районах Удмуртии с 12 мая сняли карантин, введенный из-за распространения коронавируса. Об этом написал глава республики Александр Бречалов в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков.

- С сегодняшнего дня в Граховском районе карантин снят. Три теста на коронавирус у контактных лиц дали отрицательный результат, - написал глава региона.

Такой же ответ последовал и на вопрос о снятии ограничительных мер в Алнашском районе.

Напомним, карантин в районах был введен 16 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU