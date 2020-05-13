Покупателей без защитной маски не станут обслуживать в магазинах Удмуртии

13 Май 2020 2020-05-13T06:29:29+03:00

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В магазинах Удмуртии не станут обслуживать покупателей без защитной маски. Это обязательная мера, рассказал глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира 12 мая.

Несмотря на то, что Александр Владимирович анонсировал поэтапное снятие особого режима, контроль усиливается.

- Масочный режим – обязательная мера, - добавил он. – Жители обязаны надевать защитную маску в магазинах, общественных местах и общественном транспорте, такси. За несоблюдение грозит серьезное наказание – размер штрафов достигает 40 тысяч рублей.

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

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ИСТОЧНИК KP.RU