С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы

12 Май 2020 2020-05-12T18:52:55+03:00

Также жителям разрешат посещать зоопарк и музеи

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С 14 мая в Удмуртии откроются для посещений парки, скверы, зоопарк и музеи. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире.

- При этом запрет на проведение массовых экскурсий сохраняется, - отметил Александр Владимирович.

Также в регионе уже с четверга разрешили работать магазинам непродовольственных товаров (подробнее).

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

Еще в одном населенном пункте Удмуртии ввели карантин из-за коронавируса

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В двух больницах Удмуртии снят карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU