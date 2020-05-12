С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
С 14 мая в Удмуртии откроются для посещений парки, скверы, зоопарк и музеи. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире.
- При этом запрет на проведение массовых экскурсий сохраняется, - отметил Александр Владимирович.
Также в регионе уже с четверга разрешили работать магазинам непродовольственных товаров (подробнее).
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .
Еще в одном населенном пункте Удмуртии ввели карантин из-за коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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