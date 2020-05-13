2020-05-13T06:53:08+03:00
Происшествия

Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге

К счастью, сообщение было ложным
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. Как сообщают в правоохранительных органах, звонок о минировании поступил от психически нездорового человека 12 мая.

Полиция проверила здание и эвакуировала сотрудников компаний, офисы которых расположены в центре. К счастью, тревога оказалась ложной. По факту случившегося проводится проверка.

- Полиция и службы завершили проверку - опасности нет, всем эвакуированным разрешили вернуться в здание, - рассказали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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