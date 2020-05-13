Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге
Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. Как сообщают в правоохранительных органах, звонок о минировании поступил от психически нездорового человека 12 мая.
Полиция проверила здание и эвакуировала сотрудников компаний, офисы которых расположены в центре. К счастью, тревога оказалась ложной. По факту случившегося проводится проверка.
- Полиция и службы завершили проверку - опасности нет, всем эвакуированным разрешили вернуться в здание, - рассказали в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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