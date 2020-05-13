Ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу
49-летнюю ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Накануне днем в одну из больниц города в состоянии алкогольного опьянения и с ножевым ранением в грудь был госпитализирован 50-летний местный житель. О данном пациенте сотрудники медицинского учреждения сообщили в полицию, - рассказали в ведомстве.
По версии следствия, пострадавший распивал алкогольные напитки вместе со своей женой. Однако между супругами возникла ссора, и женщина ударила ножом своего мужа.
Уже возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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