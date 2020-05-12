Более миллиона рублей похитили мошенники в Удмуртии за праздники

12 Май 2020 2020-05-12T09:49:52+03:00

В основном деньги воруют с карт

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За праздники в полицию поступило 13 сообщений о кражах и мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Деньги украли у жителей Ижевска, Глазова, Глазовского, Увинского и Алнашского районов. В общей сложности у жителей Удмуртии за праздники похитили 1,2 млн рублей.

В основном мошенники получают деньги со счетов под предлогом защиты от незаконной транзакции, компенсации за ранее купленные товары и при оплате товаров через интернет.

В МВД по Удмуртии напоминают, что сообщать данные своей карты нельзя ни под каким предлогом.

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ИСТОЧНИК KP.RU