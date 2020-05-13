Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии

13 Май 2020 2020-05-13T08:31:50+03:00

Ей было 87 лет

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В Удмуртии скончалась еще одна женщина с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- К сожалению, один летальный - женщина 87 лет, - написал Александр Владимирович.

Напомним, что на утро 13 мая выявлено еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Так, Всего в Удмуртии зарегистрировано 402 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (подробнее).

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Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

ИСТОЧНИК KP.RU