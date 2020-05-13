2020-05-13T08:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии

Ей было 87 лет
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Удмуртии скончалась еще одна женщина с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- К сожалению, один летальный - женщина 87 лет, - написал Александр Владимирович.

Напомним, что на утро 13 мая выявлено еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Так, Всего в Удмуртии зарегистрировано 402 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Покупателей без защитной маски не будут обслуживать в магазинах Удмуртии.

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 12 мая 2020 года.

- Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая.

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24