Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии
В Удмуртии скончалась еще одна женщина с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- К сожалению, один летальный - женщина 87 лет, - написал Александр Владимирович.
Напомним, что на утро 13 мая выявлено еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Так, Всего в Удмуртии зарегистрировано 402 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (подробнее).
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Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .
ИСТОЧНИК KP.RU
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