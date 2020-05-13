2020-05-13T08:32:10+03:00
Коронавирус Covid-19

13 мая в Удмуртии выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом

Еще 15 человек вылечились
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии по состоянию на 13 мая выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 5 жителей Ижевска, по одному жителю Глазова и Можги, - написал глава региона.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 402 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции.

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Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни республики после 12 мая .

ИСТОЧНИК KP.RU

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