В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек

13 Май 2020 2020-05-13T12:40:24+03:00

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В Удмуртии в 2020 году планируется переселить из аварийного жилья более 1100 человек. Об этом сообщает министр строительства Дмитрий Сурнин.

- Программа стартовала в прошлом году и достаточно успешно. Расселено 352 человека. В текущем году задача стоит посложнее. Необходимо переселить более 1100 человек. В следующем году ещё 2170 человек. Мы уже сформировали и отправили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение федеральных средств на эти цели, - отметил министр.

Всего по программе «Жилье и городская среда» в ближайшие годы планируется расселить 585 аварийных домов, переселив 6,5 тыс. человек.

- Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал предложение Фонда о реализации в республике программы по переселению ускоренными темпами, что означает расселение всех указанных в программе домов не к 1 сентября 2025 года, а к концу 2023 года. Сегодня этот вопрос обсуждается на уровне Федерации. Ждём решения, - заключил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU