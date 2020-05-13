Ижевчанина обвиняют в убийстве женщины и покушение на убийство знакомого

13 Май 2020 2020-05-13T13:58:25+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 47-летней женщины и покушение на убийство 36-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 4 мая 2020 года мужчина был в гостях у своих знакомых в Ленинском районе Ижевска, где они выпивали. Позже между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил ножом мужчину в шею, а женщину в область сердца, - сообщает пресс-служба.

В результате полученного ранения женщина скончалась на месте, мужчину отвезли в больницу.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. На данный момент обвиняемый находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU