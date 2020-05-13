С начала 2020 года в Удмуртии задержали более 1700 пьяных водителей

13 Май 2020 2020-05-13T16:55:18+03:00

Из них 56 водителей находились в наркотическом опьянении

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В Удмуртии с начала года задержали 1771 водителя в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Из числа задержанных водителей 56 человек были в состоянии наркотического опьянения, 268 человек сели за руль пьяными повторно. С 1 по 11 мая полицейские исключили из процесса дорожного движения 187 пьяных водителей, - сообщает пресс-служба.

В отношении водителей, повторно севших пьяными за руль, возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»; остальные водители привлечены к административной ответственности.

В случае совершения правонарушения и отказа от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и одновременное лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU