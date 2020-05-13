Выпускные в школе в Ижевске 2020: будут ли проходить и когда состоятся

13 Май 2020 2020-05-13T16:54:03+03:00

Министр образования Удмуртии рассказала, в какой форме могут пройти выпускные

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В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в Удмуртии под угрозой оказались выпускные у школьников. Министр образования республики Светлана Болотникова рассказала, в какой форме могут пройти праздники.

- Пока ситуация такая, глава в прямом эфире сказал, что выпускные будут совмещены с последними звонками. Пока даты нет, но есть предложение последний звонок провести онлайн. Сейчас мы проводим мозговой штурм, рассматриваем разные предложения, как это все будет. Мы посоветуемся с родительской общественностью, проведем собрание с педагогами начальниками управлений и родителями и когда придем к единому мнению, тогда решим, может быть, действительно выпускные пройдут онлайн, - отметила Светлана Болотникова.

Напомним, по состоянию на 13 мая в Удмуртии семь новых случаев заражения коронавирусом и еще один летальный случай (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU