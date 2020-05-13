14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги

13 Май 2020 2020-05-13T16:52:57+03:00

Там пройдут подготовительные работы к реконструкции трамвайных путей

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В Ижевске 14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова пройдут подготовительные работы к реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Проезжая часть улицы Кирова по направлению от улицы М. Горького к Пушкинской будет сужена. Движение трамваев не изменится. А с 09:00 16 мая до 05:00 17 мая будет закрыто движение трамвая №2, - говорится в сообщении.

Движение будет организовано: 2 маршрут: Ул.Промышленная – ул.Ленина – Центр. 7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш с 5:50 до 23:00.

Движение 1 и 10 маршрутов в городок Металлургов не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU