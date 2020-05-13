14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги
В Ижевске 14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова пройдут подготовительные работы к реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- Проезжая часть улицы Кирова по направлению от улицы М. Горького к Пушкинской будет сужена. Движение трамваев не изменится. А с 09:00 16 мая до 05:00 17 мая будет закрыто движение трамвая №2, - говорится в сообщении.
Движение будет организовано: 2 маршрут: Ул.Промышленная – ул.Ленина – Центр. 7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш с 5:50 до 23:00.
Движение 1 и 10 маршрутов в городок Металлургов не изменится.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Как в Удмуртии будут проходить выпускные и последние звонки.
- Министр образования Удмуртии прокомментировала решения Минпросвещения об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ для школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»