2020-05-13T16:52:57+03:00
Общество

14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги

Там пройдут подготовительные работы к реконструкции трамвайных путей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске 14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова пройдут подготовительные работы к реконструкции трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Проезжая часть улицы Кирова по направлению от улицы М. Горького к Пушкинской будет сужена. Движение трамваев не изменится. А с 09:00 16 мая до 05:00 17 мая будет закрыто движение трамвая №2, - говорится в сообщении.

Движение будет организовано: 2 маршрут: Ул.Промышленная – ул.Ленина – Центр. 7 маршрут: К/т «Аврора» - Буммаш с 5:50 до 23:00.

Движение 1 и 10 маршрутов в городок Металлургов не изменится.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как в Удмуртии будут проходить выпускные и последние звонки.

- Министр образования Удмуртии прокомментировала решения Минпросвещения об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ для школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Возгорание потушено, ситуация полностью ликвидирована»: глава Малопургинского района рассказал о ситуации в Пугачево
Ветеринар из Ижевска рассказала, как помочь домашним животным адаптироваться к жаркой погоде
Житель Удмуртии совершит забег из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк
14 и 15 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова в Ижевске будет сужена проезжая часть дороги
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
С начала 2020 года в Удмуртии задержали более 1700 пьяных водителей
Выпускные в школе в Ижевске 2020: будут ли проходить и когда состоятся
Отменят ли ОГЭ в Удмуртии из-за коронавируса: ситуацию прокомментировала министр образования республики
В парке имени Горького в Ижевске аттракционы не будут работать до особого распоряжения
Местами по Удмуртии ожидаются грозы
Ижевчанина обвиняют в убийстве женщины и покушение на убийство знакомого
В 2020 году в Удмуртии необходимо переселить из аварийного жилья более 1100 человек
Водитель в Ижевске сбил 14-летнего велосипедиста
12 мая ушла из жизни главный научный сотрудник отдела исследований Удмуртского института истории, языка и литературы
Жителя Ижевска могут осудить за нарушение правил безопасности при рубке деревьев, повлекшей смерть человека
Глава Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции: «Из-за одного жителя уже 12 человек с положительным анализом на коронавирус»
Мужчину из Удмуртии, нарушившего режим самоизоляции, осудят за нападение на полицейского
16 новых остановочных павильонов появится в Ижевске
Женщина с коронавирусом скончалась в Удмуртии
13 мая в Удмуртии выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом
33-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии
Ижевчанку подозревают в умышленном причинении вреда здоровья собственному мужу
Ижевчанин «заминировал» «Ельцин Центр» в Екатеринбурге
Покупателей без защитной маски не станут обслуживать в магазинах Удмуртии
С 14 мая в Удмуртии откроются парки и скверы
Каким предприятиям разрешили работать в Удмуртии с 14 мая?