2020-05-13T18:43:07+03:00
Общество

«Возгорание потушено, ситуация полностью ликвидирована»: глава Малопургинского района рассказал о ситуации в Пугачево

9 мая на территории бывшей военной части загорелась трава и взрывались снаряды
Дарья ПОРСЕВАБОБРОВ Игорь
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Фото: очевидцыФото: очевидцы
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Глава Малопургинского района (Удмуртия) Сергей Юрин рассказал журналисту «Комсомолки» о текущей ситуации в Пугачево. Ранее, 9 мая, на территории бывшей военной части горела трава и взрывались снаряды.

- В настоящее время ситуация полностью ликвидирована, возгорание потушено, все термоочаги ликвидированы. Угрозы опасности полностью сняты. При этом группировка Министерства обороны Центрального округа, которая прибыла, предприняла дополнительные меры по обеспечению безопасности именно той территории, на которой производятся работы по сбору и складированию взрывоопасных предметов, - отметил Сергей Юрин.

Также по словам главы района, специальная организация по госконтракту занимается поверхностным сбором взрывоопасных предметов. Работы должны завершить в это году, а после этого начнется сбор с очисткой земли на глубину до 2 метров. Только после этого спецкомиссия будет принимать работы и выдавать заключение о безопасности.

- До этого времени возгорания и последующие детонации, к сожалению, могут происходить. Потому что работы производятся на отдельном участке. Если вся территория занимает 400 га, то они свои работы осуществляют поэтапно на отдельных участках. И безопасность они обеспечивают только за этот участок. Такие условия у них по контракту с Минобороны, но возможно их будут пересматривать, - отметил глава района.

Также Сергей Юрин сказал, что они намерены писать обращение на имя командующего округом о том, чтобы приняли дополнительные меры, которые позволили бы исключить подобные ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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