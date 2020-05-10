2020-05-10T14:43:22+03:00
Общество

Взрывы в Пугачево в Удмуртии: жителей пока не пускают домой

Решение примут во второй половине дня
Инга Коган
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МЧС по УдмуртииМЧС по Удмуртии
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На оперативном штабе, на котором обсуждалась ситуация с возгоранием на территории бывшего арсенала в Пугачево в Удмуртии, принято решение продолжить проливку термоочагов с применением авиации до полной их ликвидации. Об этом сообщил глава МО «Малопургинский район» Сергей Юрин.

- Допуск жителей в квартиры пока не разрешен. В 15:00 будет принято решение о допуске жителей в квартиры, - подчеркнул Сергей Юрин.

Фото: МЧС по Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

Для проливки действующих термоточек используется два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России.

Фото: МЧС по Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

Напомним, накануне на территории бывшего загорелась трава, были слышны громкие хлопки. В мае 2018 года здесь произошла аналогичная ситуация – из-за возгорания травы начали взрываться остатки снарядов, которые не смогли собрать после крупного пожара и взрывов 9 лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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