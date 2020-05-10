2020-05-10T16:33:43+03:00
Общество

«Мчались так, что нарушили все возможные правила»: жители Пугачево в Удмуртии о том, как пережили взрывы

Пока жителей не пускают домой
Ксения Аксенова
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Фото от жителей ПугачевоФото от жителей Пугачево
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Жители села Пугачево, где накануне, 9 мая, на территории бывшей воинской части в очередной раз взрывались снаряды, рассказали о том, что испытали.

Напомним, пожар и последующие взрывы на арсенале в Пугачево произошли 9 лет назад. За это время так и не смогли собрать разбросанные по округе снаряды. Как раз они и начали взрываться.

Фото: Сергей Юрин

Фото: Сергей Юрин

«Мчались так, что нарушили все возможные правила»

Одна из местных жительниц (попросившая не называть ее имени) рассказала, что в момент взрывов усыпляла полугодовалого внука. Родители оставили его у бабушки, чтобы немного отдохнуть.

- Когда взрывы начались, я позвонила своей дочке и ее мужу, чтобы они забрали малыша. Рассказали потом, что мчались так, что нарушили все возможные правила: скорость под 160 км/ч, обгоняли автобусы и пересекали двойную сплошную. Уже у Пугачево инспектор ГИБДД поднял руку, чтобы остановить машину. Но как только муж моей дочки включил поворотник, что заезжает в Пугачево, инспектор махнул ему рукой: «Проезжай!», - рассказала женщина «Комсомолке» по телефону.

Другая жительница села Пугачево Марина говорит, что было очень страшно:

- Ночью сильно «бахало». Мне было очень страшно! Под утро стихло… В квартире дышать было не чем от пороха. Сейчас редко уже, но все еще слышно взрывы.

- Вчера было очень много полицейских и пожарных. У каждого дома, в которых по 2-5 этажей, стояло по два полицейских. Людей-инвалидов забирали прям на машине и увозили. Я видел, как какую-то женщину на носилках унесли куда-то. Пока нас не пускают домой, - говорит житель Пугачево Александр.

О причинах возгорания

- Причины возгорания пока определить сложно. Есть гипотеза, что это поджигатели. Вы знаете, это с 2011 года происходит, когда были самые сильные взрывы. Такие «черные копатели», они соответственно иногда поджигают. Но это ни в коем случае пока не заключение. МЧС будет работать, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, прибывший в Пугачево на оперштаб.

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Площадь возгорания составила около 4 гектар. Очаг был достаточно сильный. Расстояние до места, где сконцентрировано большее количество снарядов, составляло около 300 метров.

Объявлена эвакуация

В зоне риска находились почти 1400 человек, была объявлена эвакуация. Всех желающих разместили в пунктах временного размещения в Малой Пурге. Таких оказалось 52 человека – для них организовали питание, дезинфекцию, обеспечили их средствами индивидуальной защиты. Остальные жители военного городка на время переехали к родным и знакомым.

Ночью на месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Всего к ликвидации пожара привлечено 354 человек и 96 единиц техники, из них 159 человек и 29 единиц техники от МЧС России.

К утру 10 мая возгорание удалось локализовать. До сих пор работает авиация – два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС России.

Фото: МЧС по Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

В дома пустят после 18:00

Авиация продолжает проливать места возгорания до полной ликвидации очагов задымления.

На очередном заседании оперштаба сообщили, что жителям можно будет вернуться в свои дома и квартиры сегодня, 10 мая, после 18:00.

Для жителей Малопургинского района и их родственников работает телефон горячей линии 8(3412)51-45-50.

Фото: МЧС по Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

Мы следим за развитием событий.

Авиация МЧС тушит пожар на территории бывшего арсенала вооружений в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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