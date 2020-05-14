Жителей Удмуртии предупреждают о повышении уровня воды в реке Кама

14 Май 2020 2020-05-14T12:55:27+03:00

В зону подтопления могут попасть собственники домов рядом с рекой

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В Удмуртии возможно повышение уровня воды в реке Кама. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- В связи со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой с 13 мая 2020 года на Воткинской ГЭС осуществляется увеличение холостого сброса воды в нижний бьеф, возможно повышение уровня воды в реке Кама до 2,5 метров, - говорится в сообщении.

Подтопить может объекты, находящиеся рядом с рекой. Собственникам таких объектов рекомендуется продумать порядок отключения электроприборов и газа в случае резкого подъема воды. Также необходимо временно закрыть вентиляцию в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления воды.

При этом жителям Удмуртии рекомендуется воздержаться от отдыха у реки в этот период.

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ИСТОЧНИК KP.RU