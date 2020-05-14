2020-05-14T12:02:33+03:00
Происшествия

Тело 16-летнего подростка нашли в Удмуртии

Мальчика искали с 11 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Шарканском районе (Удмуртия) обнаружили тело 16-летнего подростка. По информации руководителя поисково-спасательного отряда «Регион 18» Марии Видеман, мальчик был объявлен в розыск 11 мая.

Фото: ПСО "Регион 18"

Фото: ПСО "Регион 18"

- Подросток жил с бабушкой в деревне. 10 мая он ушел из дома и не вернулся. Бабушка обратилась за помощью в полицию 11 мая вечером. К поискам подключились полицейские, поисково-спасательный отряд «Регион 18», служба спасения Удмуртии и кинологи МВД, - отметила Мария.

Фото: Мария Видеман

Фото: Мария Видеман

Поиски не прекращались даже ночью. 13 мая в первой половине дня недалеко от деревни было обнаружено тело мальчика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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