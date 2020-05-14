Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены

14 Май 2020 2020-05-14T12:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, в ночь с 9 на 10 мая пьяный обвиняемый устроил ссору с 27-летней гражданской супругой на почве ревности. В ходе конфликта мужчина избил жену, после чего задушил, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии: «Мы заберем всех вахтовиков, вне зависимости от результатов анализа на коронавирус».

- Тело 16-летнего подростка нашли в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU