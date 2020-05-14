2020-05-14T12:21:37+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены

Между ними произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии расследуют уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, в ночь с 9 на 10 мая пьяный обвиняемый устроил ссору с 27-летней гражданской супругой на почве ревности. В ходе конфликта мужчина избил жену, после чего задушил, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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