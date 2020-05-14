На въездах в населенные пункты Удмуртии сократили количество КПП
В трех районах Удмуртии убрали контрольно-пропускные пункты, на которых проверяли въезжающих в населенные пункты. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД МВД по республике Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
- Посты убрали в Кизнерском, Балезинском и Игринском районах. В этих населенных пунктах сняли карантин, или его вообще не было. В целом за время работы постов выявлено более 3 тысяч граждан, которые намеревались задержаться в республике. Им всем выдали уведомления о соблюдении режима самоизоляции. Все сведения об этих гражданах переданы в Роспотребнадзор, - прокомментировал Руслан Набиев.
Также начальник ведомства отметил, что проблема с пробками на дорогах, как было во время начала работы КПП, решилась: сотрудники на постах узнают жителей, которые каждый день ездят на работу и домой, всех остальных проверяют. Граждан, которые ехали в Удмуртию без уважительной причины, разворачивали.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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