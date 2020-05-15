49-летний житель Ижевска погиб в горящей машине
В Удмуртии проводится проверка по факту пожара в Увинском районе, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным проверки, 15 мая в 02:40 на берегу пруда в деревне Рябиновка загорелась машина «Рено Логан», в огне погиб владелец машины - 49-летний ижевчанин. Установлено, что мужчина с женой и знакомыми приехали на пруд рыбачить. В момент возгорания в машине была жена погибшего, она смогла спастись, - сообщает пресс-служба.
Предположительная причина возгорания – замыкание электропроводки машины. В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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