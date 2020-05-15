2020-05-15T09:43:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии

Ему было 54 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В больнице Удмуртии скончался мужчина, у которого был положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- К сожалению, скончался еще один пациент - мужчина 54 лет. На данный момент 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 54 человека средней степени тяжести и 153 в удовлетворительном состоянии, - сообщил глава.

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Всего в Удмуртии зарегистрировано 422 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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