Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии

15 Май 2020 2020-05-15T09:43:06+03:00

Ему было 54 года

Изменить размер текста: A A

В больнице Удмуртии скончался мужчина, у которого был положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- К сожалению, скончался еще один пациент - мужчина 54 лет. На данный момент 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 54 человека средней степени тяжести и 153 в удовлетворительном состоянии, - сообщил глава.

-

Всего в Удмуртии зарегистрировано 422 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- По информации главы Удмуртии на 15 мая увеличилось количество зараженных коронавирусом.

- Парки и стадионы открылись, а теплоходы готовят к сезону: как изменится жизнь ижевчан с 14 мая?

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 14 мая.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU