Мужчина с коронавирусом скончался в больнице Удмуртии
В больнице Удмуртии скончался мужчина, у которого был положительный анализ на коронавирус. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.
- К сожалению, скончался еще один пациент - мужчина 54 лет. На данный момент 11 человек находятся в тяжелом состоянии, 54 человека средней степени тяжести и 153 в удовлетворительном состоянии, - сообщил глава.
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Всего в Удмуртии зарегистрировано 422 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 14 из них закончились летальным исходом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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