На 15 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T09:40:52+03:00

За прошедшие сутки выписали 11 человек

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В Удмуртии на 15 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, 4 жителей Воткинского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному жителю из Воткинска, Глазовского, Завьяловского, Сарапульского районов. В числе заболевших 2 детей, - написал глава региона.

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Также за прошедшие сутки вылечились еще 11 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 190.

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ИСТОЧНИК KP.RU