На 15 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии на 15 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 4 жителей Ижевска, 4 жителей Воткинского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному жителю из Воткинска, Глазовского, Завьяловского, Сарапульского районов. В числе заболевших 2 детей, - написал глава региона.
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Также за прошедшие сутки вылечились еще 11 человек. Общее количество выздоровевших увеличилось до 190.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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