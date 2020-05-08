Многодетная семья из Удмуртии стали героями сюжета программы «Человек и закон»

8 Май 2020 2020-05-08T10:00:17+03:00

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Вчера, 7 мая, в Сарапуле прошли съемки программы «Человек и закон» (16+), которая выходит на Первом канале. Выпуск снимали про многодетную семью Давыдовых, о которых уже рассказывала «Комсомолка». У Людмилы и Сергея 13 детей: один родной (сын Людмилы от первого брака), один усыновленный и 11 приемных детей.

– На программу мы попали случайно! Мне написал в «Одноклассниках» журналист с Первого канала и сказал, что увидел материал про нашу семью в СМИ Удмуртии и предложил стать героями передачи, – рассказывает Людмила. – Сначала я подумала, что это мошенники, даже решила посоветоваться с родственницей из Казани, но затем все-таки дала свой номер телефона журналисту. Как мне пояснили, в рамках сюжета хотят рассказать, как много детей сейчас находится в детдомах и как важно, чтобы каждый обрел родителей. Наша семья стала хорошим примером!

Фото: instagram.com/miss_dyoma

Из-за сложившей эпидемиологической ситуации, съемки проходили в нестандартном формате. К Давыдовым приехал оператор из Ижевска (по заданию Первого канала), еще часть интервью прошла по «скайпу».

– Приехали к нам рано утром, а съемки завершились только около 8 вечера. Мы, конечно, переживали, очень устали. Снимали нас и в квартире, и на улице и даже ездили за город, где мы сейчас строим дом, – говорит Людмила. – Рассказывали мы о себе, о том, как брали детей и с какими трудностями столкнулись.

Отметим, что пока точно неизвестно, когда программа выйдет в эфир. Все собранные материалы оператор из Ижевска направит в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU