В Удмуртии планируют построить 2 новые школы

16 Май 2020 2020-05-16T18:02:59+03:00

Они могут появиться в Завьяловском районе

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Главная проблема с образованием в Завьяловском районе республики – численность населения быстро растет, а школ не хватает, есть трудности с местами в детских садах, отметил глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании по строительству новых школ.

Так Завьяловская средняя школа была рассчитана на 800 человек, сейчас же в ней учатся более 1500 ребят. Поэтому принято решение о строительстве школы в деревне Пычанки (на 825 мест). Александр Владимирович отметил, что проект включен в федеральный перечень объектов строительства. Стоимость -примерно 537 млн рублей.

Также переполнена вдвое и школа в селе Ягул. Здесь тоже необходимо строительство нового здания - на 500 мест. Проект уже есть.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, к работе над обеими школами поручено приступить уже в этом году.

- Я понимаю, что сроки очень сжатые, но нам необходимо сдать эти два объекта в 2021 году к началу учебного года, то есть к 1 сентября. Это даст возможность начать полноценный учебный процесс и школьникам, и педагогам, - отметил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU