Еще пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии
По состоянию на 17 мая в Удмуртии зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам главы региона Александра Бречалова, диагноз подтвержден у 4 жителей Ижевска и 1 жителя Алнашского района.
- Врачи вылечили еще 12 человек - число выздоровевших увеличилось до 223, - сообщил Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».
Всего в Удмуртии зарегистрировали 441 лабораторно подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции, 14 заболевших скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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