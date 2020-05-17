2020-05-17T08:10:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии

Число выздоровевших возросло до 223 человек
Людмила Куликова
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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По состоянию на 17 мая в Удмуртии зафиксировали 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам главы региона Александра Бречалова, диагноз подтвержден у 4 жителей Ижевска и 1 жителя Алнашского района.

- Врачи вылечили еще 12 человек - число выздоровевших увеличилось до 223, - сообщил Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Всего в Удмуртии зарегистрировали 441 лабораторно подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции, 14 заболевших скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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