Умер бывший член Совета федерации от Удмуртии Виктор Шудегов
Ушел из жизни Виктор Шудегов, бывший член Совета федерации и Госдумы РФ от Удмуртии, возглавлявший ранее удмуртское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь регионального отделения партии Денис Модзелевский. По его словам, Виктор Евграфович был болен, боролся с коронавирусной инфекцией, находился в тяжелом состоянии.
Ему было 68 лет.
СПРАВКА КП
Виктор Евграфович Шудегов (5 декабря 1952 – 16 мая 2020) - политический деятель и учёный-физик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 и 6 созыва, Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике с декабря 2006 года.
Разработал более 100 законодательных инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, защиту интересов детей и родителей, научных работников, педагогов и обучающихся, пенсионеров.
Доктор физико-математических наук. Профессор. Заслуженный деятель науки РФ.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», почётным знаком Государственной Думы РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почётными грамотами Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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