2020-05-17T06:54:19+03:00
Общество

Умер бывший член Совета федерации от Удмуртии Виктор Шудегов

Он боролся с коронавирусной инфекцией
Лана Аристова
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Фото: whoiswhopersona.infoФото: whoiswhopersona.info
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Ушел из жизни Виктор Шудегов, бывший член Совета федерации и Госдумы РФ от Удмуртии, возглавлявший ранее удмуртское отделение партии «Справедливая Россия». Об этом сообщил пресс-секретарь регионального отделения партии Денис Модзелевский. По его словам, Виктор Евграфович был болен, боролся с коронавирусной инфекцией, находился в тяжелом состоянии.

Ему было 68 лет.

СПРАВКА КП

Виктор Евграфович Шудегов (5 декабря 1952 – 16 мая 2020) - политический деятель и учёный-физик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 и 6 созыва, Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике с декабря 2006 года.

Разработал более 100 законодательных инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, защиту интересов детей и родителей, научных работников, педагогов и обучающихся, пенсионеров.

Доктор физико-математических наук. Профессор. Заслуженный деятель науки РФ.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», почётным знаком Государственной Думы РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почётными грамотами Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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