2020-05-16T18:27:44+03:00
Коронавирус Covid-19

На 16 мая в Удмуртии 211 человек выздоровели после заражения коронавирусом

К сожалению, 14 заболевших умерли
Лана Аристова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным на 16 мая в нашей республике всего заболели коронавирусной инфекцией 436 человек (лабораторно подтвержденные случаи). Из них 211 – выздоровели! Только за прошедшие сутки врачи выписали 21 пациента.

К сожалению, есть и погибшие – всего 14 человек. Сейчас 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 37 – средней степени тяжести, 166 – в удовлетворительном состоянии.

Выдано 484 постановления об изоляции людям, прибывшим из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, в группу риска по коронавирусу входят люди старше 65 лет, граждане с серьезными хроническими заболеваниями (особенно с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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