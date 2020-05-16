На 16 мая в Удмуртии 211 человек выздоровели после заражения коронавирусом

16 Май 2020 2020-05-16T18:27:44+03:00

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По данным на 16 мая в нашей республике всего заболели коронавирусной инфекцией 436 человек (лабораторно подтвержденные случаи). Из них 211 – выздоровели! Только за прошедшие сутки врачи выписали 21 пациента.

К сожалению, есть и погибшие – всего 14 человек. Сейчас 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 37 – средней степени тяжести, 166 – в удовлетворительном состоянии.

Выдано 484 постановления об изоляции людям, прибывшим из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, в группу риска по коронавирусу входят люди старше 65 лет, граждане с серьезными хроническими заболеваниями (особенно с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными).

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ИСТОЧНИК KP.RU