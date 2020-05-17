Ижевчанку обворовали дистанционным способом
Почти 50 тысяч рублей похитили у ижевчанки – главного бухгалтера одной из городских фирм. О происшествии сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.
- Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, держателем карты которого является заявительница. В ходе разговора путем обмана он получил от женщины данные ее банковской карты – номер, код на обратной стороне, а также пин-код, - передается в сообщении.
После этого с банковского счета женщины было похищено 49 000 рублей. Обнаружив списание средств, она обратилась в полицию.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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