2020-05-17T12:33:29+03:00
Общество

Ижевчанку обворовали дистанционным способом

Женщина доверила мошенникам данные своей банковской карты
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Почти 50 тысяч рублей похитили у ижевчанки – главного бухгалтера одной из городских фирм. О происшествии сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

- Женщина сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, держателем карты которого является заявительница. В ходе разговора путем обмана он получил от женщины данные ее банковской карты – номер, код на обратной стороне, а также пин-код, - передается в сообщении.

После этого с банковского счета женщины было похищено 49 000 рублей. Обнаружив списание средств, она обратилась в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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