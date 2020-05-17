Одна из «управляек» в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком

17 Май 2020 2020-05-17T17:32:58+03:00

Происшествие случилось в феврале этого года

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Одна из управляющих компаний в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком. Лишь по счастливой случайности пострадавшие отделались ссадинами. О назначенном наказании сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что причиной происшествия послужила некачественно выполненная работа по очистке крыши от снега. Также выяснилось, что вред здоровью женщины и ребенка не был причинен , они получили синяки и ссадины.

Глазовский районный суд по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении назначил управляющей компании административный штраф в размере 125 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU