Одна из «управляек» в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком
Одна из управляющих компаний в Удмуртии заплатит штраф за падение наледи на девушку с ребенком. Лишь по счастливой случайности пострадавшие отделались ссадинами. О назначенном наказании сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что причиной происшествия послужила некачественно выполненная работа по очистке крыши от снега. Также выяснилось, что вред здоровью женщины и ребенка не был причинен , они получили синяки и ссадины.
Глазовский районный суд по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении назначил управляющей компании административный штраф в размере 125 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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