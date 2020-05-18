2020-05-18T14:21:38+03:00
Происшествия

Более 300 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии

Потерпевшая разместила в интернете объявление о продаже участка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию обратилась 64-летняя жительница Удмуртии с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина разместила объявление о продаже участка в интернете. Позже ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов купить его и внести задаток. Для этого женщина назвала ему данные своей карты. Через некоторое время неизвестный вновь позвонил и сообщил, что по ошибке перевел большую сумму и попросил вернуть разницу. Женщина поверила и перевела мошеннику 100 тысяч рублей. В свою очередь злоумышленник оформил кредит на имя заявительницы, - говорится в сообщении.

Таким образом у потерпевшей было похищено 327 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по Удмуртии напоминает владельцам банковских карт о необходимости быть предельно внимательными при осуществлении покупок и продаж дистанционным способом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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