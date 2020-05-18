2020-05-18T12:57:52+03:00
Общество

По какой причине в Ижевске на Центральной площади у КЦ «Россия» поставили забор?

Отвечаем на вопросы жителей
Мария ХАФИЗОВАДарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Ижевчане в соцсетях интересуются, по какой причине огородили площадку между КЦ «Россия» и ДК «Металлург». «Комсомлка» отвечает на вопросы горожан.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Как сообщили, в пресс-службе столицы Удмуртии, на площадке стартовали подготовительные работы, предшествующие основному благоустройству этой части Центральной площади.

- Производится демонтаж плиточного покрытия, после чего Ижводоканал приступит к замене коммуникаций на территории, где запланирован ремонт. Основные работы по благоустройству объекта начнутся в летний период, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Напомним, 22 ноября в Ижевске презентовали проект третьей очереди благоустройства Центральной площади - к ней относится зона около кинотеатра «Россия», мост и спуск к Монументу дружбы народов. Разбираемся, какие идеи есть у архитекторов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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