По какой причине в Ижевске на Центральной площади у КЦ «Россия» поставили забор?

18 Май 2020 2020-05-18T12:57:52+03:00

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Ижевчане в соцсетях интересуются, по какой причине огородили площадку между КЦ «Россия» и ДК «Металлург». «Комсомлка» отвечает на вопросы горожан.

Фото: Алена Селезнева

Как сообщили, в пресс-службе столицы Удмуртии, на площадке стартовали подготовительные работы, предшествующие основному благоустройству этой части Центральной площади.

- Производится демонтаж плиточного покрытия, после чего Ижводоканал приступит к замене коммуникаций на территории, где запланирован ремонт. Основные работы по благоустройству объекта начнутся в летний период, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Алена Селезнева

Напомним, 22 ноября в Ижевске презентовали проект третьей очереди благоустройства Центральной площади - к ней относится зона около кинотеатра «Россия», мост и спуск к Монументу дружбы народов. Разбираемся, какие идеи есть у архитекторов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU