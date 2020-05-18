2020-05-18T17:34:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным на 18 мая в Удмуртии подтвердилось 11 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, 3 жителей Балезинского района, 2 жителей Увинского района. По одному случаю — Алнашский, Воткинский, Завьяловский районы и Можга.

Рассказываем, какие населенные пункты лидирует по количеству заболевших. Так, на первом месте по прежнему остается Ижевск (277), на втором месте Алнашский район (29) и на третьем месте Малопургинский район (21).

Воткинск - 6,

Сарапул - 3,

Можга - 7,

Глазов - 9,

Камбарка - 2,

Алнашский район - 29,

Вавожский район - 1,

Воткинский район - 19,

Глазовский район - 8,

Граховский район - 12,

Дебёсский район - 1,

Завьяловский район - 15,

Игринский район - 3,

Каракулинский район - 2,

Кезский район – 2,

Кизнерский район - 3,

Киясовский район - 1,

Малопургинский район - 21,

Можгинский район - 1,

Сарапульский район - 2,

Селтинский район - 1,

Увинский район - 9,

Шарканский район - 3,

Юкаменский район - 2,

Якшур-Бодьинский район - 5,

Ярский район - 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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