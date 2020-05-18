Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 18 мая в Удмуртии подтвердилось 11 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, 3 жителей Балезинского района, 2 жителей Увинского района. По одному случаю — Алнашский, Воткинский, Завьяловский районы и Можга.
Рассказываем, какие населенные пункты лидирует по количеству заболевших. Так, на первом месте по прежнему остается Ижевск (277), на втором месте Алнашский район (29) и на третьем месте Малопургинский район (21).
Воткинск - 6,
Сарапул - 3,
Можга - 7,
Глазов - 9,
Камбарка - 2,
Алнашский район - 29,
Вавожский район - 1,
Воткинский район - 19,
Глазовский район - 8,
Граховский район - 12,
Дебёсский район - 1,
Завьяловский район - 15,
Игринский район - 3,
Каракулинский район - 2,
Кезский район – 2,
Кизнерский район - 3,
Киясовский район - 1,
Малопургинский район - 21,
Можгинский район - 1,
Сарапульский район - 2,
Селтинский район - 1,
Увинский район - 9,
Шарканский район - 3,
Юкаменский район - 2,
Якшур-Бодьинский район - 5,
Ярский район - 4.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Эта неделя будет определяющая»: глава Удмуртии об ужесточении режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»