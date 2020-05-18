На 18 мая в Удмуртии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 18 мая выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, 3 жителей Балезинского района и 2 жителей Увинского района, также зарегистрировано по одному случаю заражения в Алнашском, Воткинском, Завьяловском районах и Можге, - написал Александр Владимирович.
Также по информации главы региона, в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, 40 человек средней степени тяжести. При этом 223 пациента выздоровели и 14 летальных случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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