2020-05-18T07:56:04+03:00
Коронавирус Covid-19

На 18 мая в Удмуртии выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

На данный момент 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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В Удмуртии по состоянию на 18 мая выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 2 жителей Ижевска, 3 жителей Балезинского района и 2 жителей Увинского района, также зарегистрировано по одному случаю заражения в Алнашском, Воткинском, Завьяловском районах и Можге, - написал Александр Владимирович.

Также по информации главы региона, в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, 40 человек средней степени тяжести. При этом 223 пациента выздоровели и 14 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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