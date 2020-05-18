«Эта неделя будет определяющая»: глава Удмуртии об ужесточении режима самоизоляции
В Удмуртии могут ужесточить режим самоизоляции. Об этом сообщил глава республики 18 мая на аппаратном совещании.
По словам Александра Бречалова, приезжие граждане не соблюдают двухнедельных карантин, а в некоторых магазинах обслуживают покупателей без масок, при этом сами продавцы не надевают средства защиты.
- Мы очень рано по всей видимости задумались о снятии режима самоизоляции, рано открыли непродовольственную розницу, и точно сейчас нет смысла задумываться об открытии торговых центров и так далее. Эта неделя будет определяющая, - сказала глава региона.
Напомним, по состоянию на 18 мая 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).
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- В пресс-службе прокуратуры Удмуртии рассказали, сколько нарушений при приеме детей в школы выявлено за первый квартал 2020 года.
- Всех призывников Удмуртии будут проверять на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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