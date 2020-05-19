Производство аппаратов искусственной вентиляции легких запустят в Удмуртии
Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Удмуртии планируют наладить к июню 2020 года. Один из крупных концернов Ижевска уже получил регистрационное удостоверение. Об этом сообщил на аппаратном совещании министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.
Уже к концу текущего года предприятие готовится выпустить 3,5 тысячи аппаратов ИВЛ. При это объем налоговых поступлений в республику составит 17 миллионов рублей.
- В кризис - время возможностей - многие наши предприятия организовали производство оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом. Нам это вернется как налоговыми отчислениями в Удмуртскую Республику, так и будущими рабочими местами, - резюмировал Лашкарев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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