Подростки помогли задержать грабителя в Ижевске

19 Май 2020 2020-05-19T10:56:05+03:00

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Двое 14-летних подростков помогли задержать грабителя в Ижевске. Злоумышленником оказался 61-летний пенсионер, сообщает управление пресс-службы МВД по столице Удмуртии.

Сообщается, что днем преступник попросил телефон у прохожего, чтобы позвонить жене. Однако, как только средство связи оказалось у него в руках, он попытался скрыться. На помощь пришли два школьника.

- Потерпевший бросился за ним и стал звать на помощь. Крик услышали двое подростков, находившихся неподалеку. Они преградили путь злоумышленнику, остановили его и не давали скрыться до приезда полицейских. Подозреваемый был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ижевску, - рассказали в ведомстве

Уже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU