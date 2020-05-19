Подростки помогли задержать грабителя в Ижевске
Двое 14-летних подростков помогли задержать грабителя в Ижевске. Злоумышленником оказался 61-летний пенсионер, сообщает управление пресс-службы МВД по столице Удмуртии.
Сообщается, что днем преступник попросил телефон у прохожего, чтобы позвонить жене. Однако, как только средство связи оказалось у него в руках, он попытался скрыться. На помощь пришли два школьника.
- Потерпевший бросился за ним и стал звать на помощь. Крик услышали двое подростков, находившихся неподалеку. Они преградили путь злоумышленнику, остановили его и не давали скрыться до приезда полицейских. Подозреваемый был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Ижевску, - рассказали в ведомстве
Уже возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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