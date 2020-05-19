Сразу в двух микрорайонах Ижевска на две недели отключат горячую воду

19 Май 2020 2020-05-19T11:02:39+03:00

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В Ижевске сразу в двух микрорайонах на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

С 19 мая по 1 июня специалисты будут проводить гидравлические испытания в микрорайоне Буммаша и Столичного.

Так, горячую воду отключат в домах по адресам: Воткинское шоссе 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 110а, 110б, 112, 114, 116, 116а, 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132а, 136а, 138а, 138б, 140, 142, 144, 146, 148;

- Дзержинского 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 38а, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71а;

- Кунгурцева 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33;

- Славянское шоссе 0/1.

Жителей призывают быть внимательными и не ходить вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU