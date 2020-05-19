На утро 19 мая в Удмуртии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T11:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на утро 19 мая выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в соцсетях написал глава республики Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска и 3 жителей Завьяловского района. В числе заболевших 2 жителей республики старше 65 лет и 1 ребенок 7 лет, - написал глава региона.

На данный момент 8 человек в тяжелом состоянии, 29 человек средней степени тяжести. Всего в республике зарегистрировано 458 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом в 76 населенных пунктах, расположенных на территории 28 муниципальных образований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 18 мая 2020 года.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Самолет из Ташкента с жителями Удмуртии приземлился в Казани.

- В каком доме хочет жить ваш ребенок? Предложите ему нарисовать дом своей мечты и выигрывайте сертификаты в детский магазин! Подробные условия конкурса.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU