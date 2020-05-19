Устроивший смертельную аварию под Ижевском водитель был пьян

19 Май 2020 2020-05-19T10:57:11+03:00

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Водитель, устроивший смертельную аварию под Ижевском, был пьян. Это показал результат медицинского исследования крови, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

14 мая на 8 километре автодороги «Ижевск-Аэропорт» автомобиль «КИА» выехал на «встречку» и столкнулся с «Рено». После чего произошло еще одно столкновение с автомобилем ВАЗ-2106. В результате аварии погиб 31-летний мужчина – водитель «Рено». Еще 7 участников ДТП попали в больницу, в том числе ребенок 6 лет.

- В связи с полученными травмами провести освидетельствование водителя автомобиля «КИА» на состояние опьянения на месте ДТП не представилось возможным. В ходе проведенного медицинского исследования биологической среды в крови водителя автомобиля «КИА» обнаружен этиловый спирт в количестве, превышающем допустимую норму, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU