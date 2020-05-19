Ижевчанина задержали за незаконное хранение огнестрельного оружия
В Ижевске полицейские задержали 67-летнего местного жителя при попытке сбыта охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- В квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли 29 предметов схожих с пистолетами и револьверами различных образцов и комплектующие от огнестрельного оружия, а также порох. Все предметы были направлены на экспертизу. По результатам исследований установлено, что три предмета пригодны для стрельбы, - сообщает пресс-служба.
Также в других предметах есть детали, которые относятся к основным частям огнестрельного оружия, незаконное хранение которых уголовно наказуемо.
На данный момент по фактам сбыта оружия и его частей, а также хранения взрывчатых веществ возбуждено уголовные дела. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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