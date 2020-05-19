Ижевчанина задержали за незаконное хранение огнестрельного оружия

19 Май 2020 2020-05-19T11:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске полицейские задержали 67-летнего местного жителя при попытке сбыта охотничьего ружья. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли 29 предметов схожих с пистолетами и револьверами различных образцов и комплектующие от огнестрельного оружия, а также порох. Все предметы были направлены на экспертизу. По результатам исследований установлено, что три предмета пригодны для стрельбы, - сообщает пресс-служба.

Также в других предметах есть детали, которые относятся к основным частям огнестрельного оружия, незаконное хранение которых уголовно наказуемо.

На данный момент по фактам сбыта оружия и его частей, а также хранения взрывчатых веществ возбуждено уголовные дела. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Узнали, смогут ли работающие пенсионеры, в режиме самоизоляции продлить больничные.

- При пожаре жилого дома в Удмуртии погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU