Жители Удмуртии 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции, смогут продлить больничные

19 Май 2020 2020-05-19T11:07:06+03:00

Горожане, которые не перешли на удаленную работу, смогут получить больничный с 12 по 29 мая

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Жители Удмуртии 65 лет и старше, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, смогут продлить больничные до 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба фонда социального страхования России по республике.

- Работающие пенсионеры, которые не перешли на «удаленку», могут получить электронные больничные с 12 по 29 мая. Выданные им новые больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС, - говорится в сообщении.

Расчет пособия проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет больничный оплачивается в 100% размере.

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ИСТОЧНИК KP.RU