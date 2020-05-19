При пожаре в Удмуртии погибли мужчина и женщина

19 Май 2020 2020-05-19T11:05:44+03:00

Пожар произошел в ночь с 15 на 16 мая

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки, в ночь с 15 на 16 мая в деревне Сундошур Игринского района загорелся деревянный дом. В огне погибли 43-летний мужчина и 37-летняя женщина - жители поселка Игра. Установлено, что они приехали на дачу и выпивали, - сообщает пресс-служба.

Предварительной причиной пожара является курение в состоянии опьянения. Следователем осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, опрашиваются очевидцы, жители деревни. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU