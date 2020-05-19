Двум жителям Ижевска грозит пожизненное лишение свободы за убийство

19 Май 2020 2020-05-19T15:03:18+03:00

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В Ижевске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее судимых местных жителей. Мужчин обвиняют в убийстве прохожего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 1 февраля вечером во дворе дома по улице Тверская потерпевший отказался передать сигарету обвиняемым. Мужчины накинулись на него с ножом и палкой и убили 41-летнего ижевчанина. Сын хотел помочь отцу, один из обвиняемых напал на него, но юноше удалось убежать, - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые были задержаны сразу после совершения преступления и заключены под стражу. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU