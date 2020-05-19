Мотоциклист получил травмы в ДТП в Ижевске
В Ижевске на перекрестке улиц Кирова - 30 лет Победы 18 мая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 30-летний водитель машины «Хендай Солярис» при повороте налево врезался в мотоцикл «Хонда» под управлением 24-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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