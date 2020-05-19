2020-05-19T15:06:23+03:00
Происшествия

Мотоциклист получил травмы в ДТП в Ижевске

ДТП произошло 18 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске на перекрестке улиц Кирова - 30 лет Победы 18 мая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 30-летний водитель машины «Хендай Солярис» при повороте налево врезался в мотоцикл «Хонда» под управлением 24-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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