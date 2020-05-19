2020-05-19T17:36:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем статистику по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным на 19 мая в Удмуртии подтвердилось 6 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска и 3 жителей Завьяловского района. В числе заболевших - 2 пациента старше 65 лет и 1 ребенок 7 лет.

Заболевшие коронавирусом зафиксированы на 28 административных территориях региона.

Ижевск – 280,

Воткинск – 6,

Сарапул – 3,

Можга – 7,

Глазов – 9,

Алнашский район – 29,

Балезинский район – 4,

Вавожский район – 1,

Воткинский район – 19,

Глазовский район – 8,

Граховский район – 12,

Дебёсский район – 1,

Завьяловский район – 18,

Игринский район – 3,

Камбарский район – 2,

Каракулинский район – 2,

Кезский район – 2,

Кизнерский район – 3,

Киясовский район – 1,

Малопургинский район – 21,

Можгинский район – 1,

Сарапульский район – 2,

Селтинский район – 1,

Увинский район – 9,

Шарканский район – 3,

Юкаменский район – 2,

Якшур-Бодьинский район – 5,

Ярский район – 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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