Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 19 мая в Удмуртии подтвердилось 6 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 3 жителей Ижевска и 3 жителей Завьяловского района. В числе заболевших - 2 пациента старше 65 лет и 1 ребенок 7 лет.
Заболевшие коронавирусом зафиксированы на 28 административных территориях региона.
Ижевск – 280,
Воткинск – 6,
Сарапул – 3,
Можга – 7,
Глазов – 9,
Алнашский район – 29,
Балезинский район – 4,
Вавожский район – 1,
Воткинский район – 19,
Глазовский район – 8,
Граховский район – 12,
Дебёсский район – 1,
Завьяловский район – 18,
Игринский район – 3,
Камбарский район – 2,
Каракулинский район – 2,
Кезский район – 2,
Кизнерский район – 3,
Киясовский район – 1,
Малопургинский район – 21,
Можгинский район – 1,
Сарапульский район – 2,
Селтинский район – 1,
Увинский район – 9,
Шарканский район – 3,
Юкаменский район – 2,
Якшур-Бодьинский район – 5,
Ярский район – 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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