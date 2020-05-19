Зампредседателя правительства Удмуртии об условиях возвращения детей в сад: «Справка от педиатра обязательна»

19 Май 2020 2020-05-19T17:39:08+03:00

Такое требование будет действовать с 21 мая

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Зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко в прямом эфире рассказала об условиях возвращения ребенка в детский сад.

- У нас каждую неделю открываются новые предприятия, и все больше жителей возвращаются к прежнему режиму работы. А потому, если вы готовитесь выйти на работу, необходимо принести в детсад справку с места работы, а также справку от педиатра. Это требование принято по согласованию с Минздравом и Минобрнауки Удмуртии и обязательно с 21 мая, - отметила Анастасия Муталенко.

Для того, чтобы получить справку, нужно позвонить в регистратуру поликлиники и сообщить, что нужна справка. Педиатр придет к заявителю на дом, осмотрит ребенка и выдаст справку.

- Если в вашей поликлинике уже организованы дни здоровых детей, тогда вам скажут, в какой день и в какое время подойти с малышом на осмотр к педиатру, - сообщила зампредседателя Удмуртии.

При этом, если ребенок в период самоизоляции ходил в дежурную группу, то никаких новых справок не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU