2020-05-19T15:57:47+03:00
Общество

На улице Карла Либкнехта в Ижевске запретят остановку транспорта

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске на улице Карла Либкнехта запретят остановку. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Напротив дома №26 по улице К. Либкнехта будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.2 «Время действия» (22:00-07:00), - говорится в сообщении.

А также с 20 мая временно уберут знаки «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» на улице 6-я Подлесная от улицы Песочная до улицы Нижняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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