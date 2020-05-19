На улице Карла Либкнехта в Ижевске запретят остановку транспорта

19 Май 2020 2020-05-19T15:57:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске на улице Карла Либкнехта запретят остановку. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Напротив дома №26 по улице К. Либкнехта будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.5.2 «Время действия» (22:00-07:00), - говорится в сообщении.

А также с 20 мая временно уберут знаки «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор» на улице 6-я Подлесная от улицы Песочная до улицы Нижняя.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какое наказание грозит жителю Удмуртии за избиение до смерти знакомого?

- Глава Ижевска рассказал, что появится на Центральной площади после реконструкции третьей очереди и когда завершат работы.

- Двум жителям Ижевска грозит пожизненное лишение свободы за убийство.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU